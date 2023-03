Aluna que desviou R$ 937 mil da comissão de formatura, volta a frequentar faculdade

Alicia estava afastada das atividades acadêmicas após o escândalo do desvio de R$ 937 mil da comissão de formatura - Foto: Reprodução

Na última segunda-feira (27), a estudante de medicina da Universidade de São Paulo, Alicia Muller, de 25 anos, voltou a participar de um grupo de pesquisa em que só tem contato com professores, funcionários e alunos de pós-graduação.

Alicia estava afastada das atividades acadêmicas após o escândalo do desvio de R$ 937 mil da comissão de formatura. Ela chegou a ter pedido de prisão solicitado pela polícia e havia trancado a sua matrícula no curso de Medicina no dia 24 de janeiro. O retorno à USP foi pensando para acontecer de forma gradual e discreta.

Desta maneira, a estudante ainda não voltou a frequentar as aulas com a sua turma de graduandos.

Em fevereiro, a Justiça de São Paulo decidiu adiar o pedido de prisão preventiva de Alicia, feito pela Polícia Civil. O juiz Fabio Pando de Matos também negou uma solicitação da defesa de Alicia para reaver o carro, celular e notebook apreendidos pela polícia.

O Ministério Público já havia se posicionado contra a prisão e pediu que o inquérito retornasse ao 16º Distrito Policial, onde o caso é investigado.

Para a promotoria, os indícios são de crime de estelionato e não de apropriação indébita, como havia sido apontado pela delegada responsável.