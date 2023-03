Técnica em Enfermagem que vende balas em Niterói busca oportunidade na área

Moradora do Jardim Catarina, Cátia Soares passou a vender os doces no Campo de São Bento - Foto: Filipe Aguiar

Moradora do Jardim Catarina, Cátia Soares passou a vender os doces no Campo de São Bento - Foto: Filipe Aguiar

Desempregada, a técnica em enfermagem, Cátia Vieira Soares, de 59 anos, achou nas balas uma forma de encontrar o seu sustento. Moradora do Jardim Catarina, em São Gonçalo, a mulher passou a vender os doces no Campo de São Bento, em Niterói, desde fevereiro.

Nutrindo a esperança em conseguir um emprego na sua área, ela se apresenta aos possíveis clientes sempre contando sua situação profissional.

Cátia mora sozinha, paga aluguel e compra remédios para seus problemas de saúde. "As balas estão me ajudando a manter minha vida. Mas, claro, não é suficiente para arcar com tudo. Eu preciso de um emprego e atuar na minha área de formação", disse.

Quem quiser ajudar Cátia pode achar a mulher toda manhã no Campo de São Bento, em Icaraí, Niterói.