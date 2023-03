Prefeitura vai construir hospital em Itaipuaçu e unidades de atendimento básico e de emergência em Ponta Negra

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde e da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar), definiu os espaços onde serão construídos novos equipamentos para atender a população: o Hospital de Itaipuaçu; a Unidade de Saúde da Família (USF) Ponta Negra e a Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM) da região. Os equipamentos de saúde fazem parte do processo de ampliação e requalificação de toda a rede na cidade, que prevê as novas unidades e uma série de melhorias nas existentes.

O Hospital de Itaipuaçu será construído em uma localização privilegiada, no entroncamento entre a Estrada dos Cajueiros e a Avenida Circular, no Jardim Atlântico, facilitando o acesso dos moradores do quarto distrito e de bairros próximos, como Inoã e São José do Imbassaí. A unidade de urgência e emergência atenderá por demanda espontânea (portas abertas) e terá uma estrutura completa de internação, com mais de 100 leitos gerais, clínicos, pediátricos e um Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico. Além disso, a emergência terá sala amarela, sala vermelha e base descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Em Ponta Negra, a nova USF do bairro substituirá a atual e terá uma área maior, com atuação de equipes ampliadas em uma unidade totalmente equipada para atender os moradores da região. Em breve, será montada uma estrutura provisória em contêineres, solucionando as necessidades imediatas até a construção do espaço definitivo. O terreno definido para a construção da UPAM Ponta Negra será desapropriado. O projeto prevê leitos de observação, consultórios clínicos e pediátricos, além de salas amarela adulto e pediátrica, vermelha, de sutura, de eletrocardiograma; espaço de medicação e base descentralizada do SAMU. Ambas as áreas ficam próximas à nova ponte do bairro.

Na quinta-feira (02), a secretária de Saúde, Solange Oliveira, visitou os terrenos das futuras unidades, acompanhada de gestores da área e de profissionais da autarquia Serviço de Obras de Maricá (Somar) — responsáveis por construir as estruturas. Ela também vistoriou os espaços das USF São Bento da Lagoa e Itaocaia Valley, que estão em retomada de obras e passarão por adequações estruturais. Em outra frente, uma nova USF será construída na Estrada dos Cajueiros, voltada ao atendimento dos moradores do loteamento Jardim Atlântico Leste, com previsão de entrega para este ano.

“Visitamos o terreno onde será construído o hospital, que terá localização estratégica, no final da Estrada dos Cajueiros e com corredor viário para todas as áreas de Itaipuaçu, Inoã e a Rodovia Amaral Peixoto, principal eixo de ligação da cidade. Estamos na fase de projeto da construção e a previsão é de entregar essa obra em 2024,”, ressaltou a secretária.

Atendimento descentralizado para os moradores

Subsecretária da Rede de Urgência e Emergência, Juliana Nogueira destacou o papel fundamental da UPAM de Ponta Negra para acolher os casos de urgência da região, evitando o direcionamento para a região central da cidade.

“A Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ponta Negra será construída seguindo os parâmetros previstos pelo Ministério da Saúde, com toda a estrutura necessária para atender as demandas de saúde. Esse espaço trará muitos benefícios para os moradores da região, oferecendo cuidados de urgência e emergência sem a necessidade de grandes deslocamentos”, concluiu.