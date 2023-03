Gabriel Martinez, primo da cantora americana Becky G, é encontrado morto no Rio

Um primo da cantora americana Becky G, dado como desaparecido há vários dias no Rio de Janeiro em meio a sua visita à capital fluminense para aproveitar o Carnaval, foi encontrado morto. A informação foi confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos ao GLOBO nesta sexta-feira (3). Em nota, a embaixada descreveu a morte de Gabriel Martinez como um "trágico acidente".

A Embaixada e Consulados dos EUA estão consternados pela notícia sobre o cidadão norte-americano que faleceu em um trágico acidente no Rio de Janeiro e agradecemos as autoridades brasileiras pelos seus esforços na busca. Oferecemos nossas mais sinceras condolências à família por sua perda. A nossa maior prioridade é servir os cidadãos dos EUA no exterior, e a Embaixada e os Consulados estão preparados para coordenar com a família e fornecer toda a assistência necessária, informa a nota.

A Polícia Militar não soube dar informações sobre o caso de Gabriel, e a Polícia Civil ainda não se pronunciou.

A embaixada americana não entrou em detalhes sobre a morte de Gabriel.

A mobilização nas redes sociais entre os fãs brasileiros de Becky G e os parentes de Gabriel Martinez chegou até a cantora Anitta, que também participou da campanha de procura pelo rapaz. Por meio da rede social, ela respondeu um internauta dizendo ter acionado uma delegacia no Rio sobre o caso.