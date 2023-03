Prefeitura de Niterói abre inscrições para esportes paralímpicos no Pesc

A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para mais de mil vagas em atividades gratuitas no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). A grande novidade fica a cargo do Tiro com Arco paralímpico e o Parabadminton. As atividades serão realizadas em parceria com a Federação de Badminton do Estado do Rio de Janeiro e a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, através do Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Maria Paula e Santa Bárbara com o Viva Rio.

Outra novidade serão as aulas de Ioga e Tênis de Mesa. O Pesc tem opções para todas as idades, a partir dos 6 anos, que vão dos esportes olímpicos à Educação Ambiental. As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/5rHWz4Fe2N9yqY6C9 ou na secretaria do Pesc, no Caramujo.

O secretário do Núcleo Executivo, Oto Bahia, destaca que a inclusão é necessidade para gerar oportunidades.

“Estamos com matrículas abertas para todas as nossas modalidades e agora temos uma novidade que são os esportes paralímpicos. Ficamos muito satisfeitos em conseguir trazer para o Parque Esportivo e Social do Caramujo, o Tiro com Arco paralímpico e o Parabadminton, que são esportes que promovem o bem-estar, inclusão social e, principalmente, a mudança de paradigma. A inclusão gera oportunidade”, conta Oto.

O Pesc conta com um total de 1.200 vagas gratuitas para as atividades: Muay Thay, Atletismo, Badminton, Circuito Funcional Fitness, Levantamento de Peso Olímpico, Wrestling, Skate, Tiro com Arco, Vôlei, Futebol, Ritbox, Jump, Circuito Funcional e Educação ambiental. Além disso, o espaço contará, em breve, com aulas de Ioga.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://forms.gle/5rHWz4Fe2N9yqY6C9 ou direto na secretaria do Parque de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e de 13h às 17h. Para efetuar a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos da criança: Identidade ou Certidão de nascimento, CPF e Declaração Escolar Atualizada (obrigatória após o início das aulas) e do responsável: Identidade, CPF e comprovante de residência. Informações pelo WhatsApp (21)99102-3385.

Serviço:

Atividades gratuitas no Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc)

Inscrições: https://forms.gle/5rHWz4Fe2N9yqY6C9 ou direto na secretaria

Horário: de segunda a sexta-feira de 8h às 12h e de 13h às 17h.

Local: Rua do Alto, 30 - Igrejinha - Caramujo, Niterói.

Documentos: da criança - Identidade ou Certidão de nascimento, CPF e Declaração Escolar Atualizada (obrigatória após o início das aulas) e do responsável - Identidade, CPF e comprovante de residência.

Informações pelo WhatsApp (21) 99102-3385.