Evento em São Gonçalo terá palestras e homenagens em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo realiza um evento, na manhã da próxima segunda-feira (6), onde homenageará mulheres de destaque do município e oferecerá oito mini palestras.

Entre as homenageadas estão a reitora da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), Jaina Ferreira; duas coordenadoras da universidade; a delegada Carla Conceição; as vereadoras Priscilla Canedo, Patricia Silva, Mariângela Valviesse e Janilce Magalhães; a presidente da OAB de São Gonçalo, Andreia Pereira; e outras personalidades.

"Já é o segundo ano que eu faço. No ano passado foi um sucesso. Como presidente da Comissão das Mulheres Empreendedoras de São Gonçalo da Acesg, acho mega importante homenagear mulheres extraordinárias do nosso município, assim como levar palestras de qualidade para que saiam dali edificadas", conta Elaine Teles.

Os temas serem abordados nas palestras serão diversos, como: mulheres e negócios, a força do protagonismo feminino na economia; como amar seu corpo através da dança; marketing e processos para posicionamento no digital; a importância da construção de uma imagem de autoridade com a fotografia corporativa; economia verde e sustentabilidade e o poder do networking.

O evento começa às 9h da manhã e segue até às 13h. Para assistir às palestras não é necessário realizar inscrição, porém a associação convida os presentes a levarem 1kg de alimento ou um item de limpeza para doação posterior.

Serviço:

Acesg Mulher

Dia 06 de março, das 9h às 13h

Endereço: Associação Comercial e Empresarial de São Gonçalo - Rua Dr. Feliciano Sodré, 82 - Centro, São Gonçalo (prédio ao lado da Prefeitura)

Entrada gratuita