Novo PAM Neves entra na reta final de obras

O novo prédio conta com onze consultórios – três no primeiro piso, incluindo um odontológico – e oito no piso superior - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

O novo Posto de Atendimento Médico (PAM) de Neves está recebendo os acabamentos finais e deverá ser entregue em abril deste ano. A equipe de obras está finalizando a colocação do piso da entrada da unidade, as luminárias do segundo andar e a montagem do castelo (caixa d’água) que vai abastecer o posto. A mobília para o segundo pavimento já está na unidade e deve começar a ser montada na próxima semana.

Os dois pavimentos estão praticamente prontos, faltando apenas alguns detalhes como a colocação de forro nos tetos dos banheiros, a colocação de luminárias no segundo piso, grades de proteção na escada e a instalação do elevador – que já está em fase de montagem. Após a entrega da estrutura física do prédio, os equipamentos dos consultórios e salas de exames serão instalados.

O equipamento vai dobrar a capacidade de atendimento do atual PAM Neves, além de oferecer novos serviços – como os exames de ultrassonografia e odontologia.

Todas as instalações das redes elétrica, hidráulica, de computadores e hidrosanitária estão prontas. As portas e janelas estão no lugar. A nova unidade seguirá todas as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que dizem respeito aos ambientes e acessibilidade. Além dos banheiros adaptados com campainhas de alerta para portadores de deficiência (PCDs), a unidade terá rampas, piso tátil, barras, escadas, elevador e climatização.

Atualmente, o PAM Neves conta com cinco consultórios. O novo prédio, além dos onze consultórios, terá salas de eletrocardiograma e de ultrassonografia, coleta de exames laboratoriais, curativo, regulação, vacina, almoxarifado, administração, copa e refeitório para funcionários, salas de espera nos dois pavimentos e sanitários.