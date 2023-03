Wantuir é o novo intérprete da Porto da Pedra

Wantuir Oliveira é o novo intérprete oficial da Unidos do Porto da Pedra. A presidência da agremiação gonçalense acertou sua contratação, na tarde desta quinta-feira, (2), já com vistas à preparação para o Carnaval de 2024.

O novo intérprete é um dos mais experientes do Carnaval do Rio de Janeiro. Com passagens pela Acadêmicos do Cubango, Tradição, Império Serrano, Grande Rio, Inocentes de Belford Roxo, Portela, Acadêmicos do Tucuruvi, Paraíso do Tuiuti e Unidos da Tijuca, o artista retorna ao microfone do Tigre, onde atuou durante os anos de 1995, onde foi o responsável em conduzir a Porto da Pedra para o Grupo Especial.

Wantuir ficou no 'Tigre' até 1998.