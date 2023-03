Deputado Helio Bolsonaro é condenado a indenizar em R$ 50 mil os irmãos Luccas e Felipe Neto

O parlamentar, que foi reeleito no ano passado, também foi condenado a publicar uma retratação no Instagram e no Twitter - Foto: Reprodução

O deputado Hélio Lopes, que utiliza a alcunha de Hélio Bolsonaro, foi condenado pelo juiz Mario Cunha Olinto Filho, da 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a indenizar os irmãos Luccas e Felipe Neto em R$ 50 mil. A decisão foi tomada na terça-feira (28).

Em 2020, o deputado fez uma postagem em suas redes sociais relacionando os influenciadores à pedofilia. Os irmãos, então, processaram Lopes.

De acordo com os advogados dos youtubers, Lopes publicou uma "vídeo-montagem com diversos trechos de gravações completamente fora de contexto, com as ordens das falas invertidas".

"O réu quer claramente dar a entender, de forma maliciosa, que os autores praticam ou incentivam a pedofilia ou, no mínimo, divulga material impróprio para crianças e adolescentes, incorrendo em crimes", diz a decisão.

O parlamentar, que foi reeleito no ano passado, também foi condenado a publicar, no Instagram e no Twitter, retratação acerca do que foi postado sobre os irmãos Neto, sob pena de multa.