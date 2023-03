Campeã da Série Prata, União de Maricá desfila para o público maricaense neste sábado (4)

Logos após a União de Maricá se consagrar como campeã da Série Prata do Carnaval 2023, no dia 28 de fevereiro, o prefeito Fabiano Horta anunciou que a escola irá desfilar para o público maricaense no próximo sábado (4).

Desfile da União de Maricá, campeã da Série Prata 2023 | Foto: Divulgação

O desfile será iniciado no cruzamento da Rua Abreu Rangel com a Rua Athayde Parreiras, em frente à Casa & Vídeo, no centro de Maricá. Dali, os 680 componentes seguirão pela Rua Domício da Gama em direção ao Ponto Chic. A concentração será a partir das 17h e o desfile começará às 20h.

Agradecendo o apoio da comunidade, a escola celebrará junto ao público, o tão sonhado título e a alegria do acesso à Série Ouro no Carnaval de 2024.

"A União de Maricá está muito contente por ter conseguido o nosso objetivo, nosso sonho, que é levar a nossa escola à Sapucaí. Isso é fruto de muito trabalho, de toda a diretoria, de todas as alas envolvidas, um trabalho em conjunto. Ano passado batemos na trave por problemas no carro e adiamos o sonho para esse ano", afirmou o compositor e atual presidente da União de Maricá, Tadeu Marinho, conhecido como Tadeuzinho.

O presidente também enaltece o samba escolhido e a força da escola durante o desfile. "O samba era leve, bonito, fácil de se cantar, com um enredo maravilhoso do carnavalesco Renato Figueiredo, que fala sobre o Nordeste e a força do povo nordestino, suas crenças, linguagem, força, diversidade. A nossa escola desfilou compacta, como nos propusemos a levar para a Avenida. A comunidade está de parabéns", concluiu.

Esquema especial de trânsito

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), fará uma série de alterações no trânsito, no sábado (04), com fechamento de importantes ruas do Centro.

A concentração dos carros alegóricos e componentes da agremiação será na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, no trecho que compreende a rotatória da Mumbuca e o cruzamento da Rua Abreu Rangel com Athayde Parreiras. Por este motivo, o fluxo de veículos será impedido no local entre 17h e 00h.

Estarão bloqueados, a partir das 21h, os seguintes cruzamentos: Rua Barão de Inoã com Rua Senador Macedo Soares; Rua Senador Macedo Soares com Praça Conselheiro Macedo Soares; Rua Domício da Gama com Rua Álvares de Castro; Rua Domício da Gama com Rua Alferes Gomes e a Rua Almeida Fagundes, na rotatória da Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo.

Esquema especial de trânsito para o desfile da União de Maricá neste sábado (4) | Foto: Divulgação