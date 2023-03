Grupo Nina’s homenageia as mulheres na Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a Sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói, recebe, nesse sábado (04/03), o Grupo Nina’s, quarteto de cordas formado exclusivamente por mulheres oriundas de comunidades carentes da cidade.

Composto por Raquel Terra (violoncelo), Priscila Vidal (violino), Michelle Silva (violino) e Izabella Cardozo (viola), o Nina’s vai contar com outras mulheres convidadas para o espetáculo intitulado “Entre Elas”. Vão acompanhar o quarteto as cantoras Larissa Reis, Soraya Vieira e Mara Nascimento, e também as percussionistas Sophia Salvatore e Maria Pereira. No repertório, músicas que marcam a trajetória do quarteto, fundado em 2019.

As quatro integrantes do Nina’s são oriundas do Espaço Cultural da Grota, projeto social de inclusão pela música que atua em Niterói há 27 anos. O nome do grupo é uma homenagem à cantora Nina Simone.

“A história da Nina Simone é bem parecida com a nossa. Uma mulher negra, de família pobre, que começou estudar música erudita, como pianista, ainda criança e depois decidiu cantar, tornando-se uma ativista da nossa causa”, afirma Raquel Terra.

O espetáculo desse sábado começa às 20h. A Sala Nelson Pereira dos Santos fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 880, em São Domingos. Os ingressos custam R$ 10, com meia-entrada a R$ 5.