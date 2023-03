Homem morre após contrair “ameba comedora de cérebro” ao lavar o rosto com água da torneira

Na última sexta-feira (24), um morador da Flórida, nos Estado Unidos, morreu após contrair a ameba Nagleria fowleri, conhecida como “ameba comedora de cérebro”. Ele havia enxaguado o rosto e o nariz com água da torneira. O caso foi relato pelo jornal Fox 4, dos EUA.

O homem, que não teve a identidade revelada, morreu três dias antes de o departamento de saúde da região emitir um alerta público sobre a infecção causada pela ameba, um microrganismo que vive em ambientes úmidos.

De acordo com as autoridades de saúde, a infecção por essa ameba é bastante rara e só ocorre quando a água contaminada entra pelo nariz do indivíduo. A Nagleria fowleri provoca uma doença chamada meningoencefalite amebiana primária (PAM) e, até o momento, não existe nenhum tratamento eficaz para o problema.

Também na Flórida, no último verão, a mesma infecção afetou uma criança de 13 anos, chamada Caleb Ziegelbauer. Ele segue em processo de recuperação.

Infecção grave

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doença (CDC), a infecção provocada pelo microrganismo mata mais de 97% das pessoas que a contraem. Dos 154 indivíduos que foram infectados nos Estados Unidos, entre 1962 e 2021, apenas quatro pacientes sobreviveram.