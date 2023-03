Show de Ana Carolina no Vivo Rio pode ser cancelado pela Justiça

O fotógrafo Marcos Hermes entrou com uma notificação extrajudicial, nesta quinta-feira (2) pedindo a suspensão do show da cantora Ana Carolina por uso indevido de imagens não autorizadas por ele.

O show entitulado "Ana Canta Cássia - Estranho seria se eu não me apaixonasse por você", com estreia marcada para esta quinta (2), sábado e domingo, no Vivo Rio, usa imagens da cantora Cássia Eller tiradas pelo fotógrafo na divulgação do show .

A assessoria de Ana Carolina ainda não se pronunciou.