Três homens são detidos com bicho-preguiça na mochila, na saída do Parque Lage

De acordo com a Polícia, os homens são brasileiros e já têm anotação criminal por tráfico de animais silvestres - Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia, os homens são brasileiros e já têm anotação criminal por tráfico de animais silvestres - Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira (2), três homens foram detidos pela equipe do Lagoa Presente, ao saírem do Parque Lage. Eles estavam com um bicho-preguiça na mochila.

Os agentes que passavam de moto, abordaram os suspeitos e constataram o furto. Os três foram levados a 14ª DP (Leblon), junto com o animal. Na delegacia, eles disseram que pretendiam vender o bicho-preguiça na feira de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia, os homens são brasileiros e já têm anotação criminal por tráfico de animais silvestres. A Patrulha ambiental foi acionada para resgatar o bicho-preguiça.