Detro-RJ registra aumento de 103% em autuações durante o mês de fevereiro

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou, no mês de fevereiro, 483 multas em veículos intermunicipais que trafegavam com irregularidades pelo Estado. A quantidade de anotações é mais do que o dobro da registrada em janeiro, quando 238 veículos foram multados, e acontece em meio à operação de reforços levada à frente pela autarquia durante o carnaval fluminense.

As ações tiveram o objetivo de verificar as condições de acessibilidade e segurança da frota intermunicipal, além de coibir o transporte irregular. Os ônibus intermunicipais foram multados 324 vezes, as vans registraram 120 notificações, além de 39 veículos flagrados realizando transporte clandestino de passageiros.

As principais irregularidades flagradas nos ônibus intermunicipais foram o descumprimento do quadro de horários, mau estado de conservação, descumprimento de portarias e decretos e questões relacionadas à acessibilidade. Já entre as vans intermunicipais o desvio de itinerário e o excesso de passageiros foram as principais irregularidades flagradas.

As cidades que mais registraram autuações foram Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo e Duque de Caxias. A população pode denunciar irregularidades pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br ou pelo número (21) 3883-4141. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as fiscalizações.