MPRJ e Prefeitura do Rio realizam operação para demolir construção de imóvel irregular na Muzema

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Força-Tarefa do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado para o Enfrentamento à Ocupação Irregular do Solo Urbano (GAECO/FT-OIS), e a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizaram nesta quinta-feira (02) a demolição de um prédio de três andares na região da Muzema, Zona Oeste da Capital.

O prédio foi construído de forma irregular em área de preservação ambiental e sem licenciamento adequado. Essa nova ação de combate à ocupação irregular tem apoio da Subprefeitura de Jacarepaguá, da Polícia Militar Ambiental (CPAM), Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, Light, RioLuz e Comlurb.

O efetivo empregado na ação conta com o auxílio de retroescavadeiras, caminhões, reboques e esmerilhadeiras, entre outros equipamentos.

Força-Tarefa

A Força-Tarefa para enfrentamento à ocupação irregular do solo urbano foi criada em 19 de outubro de 2021, por ato do Procurador-Geral de Justiça, para auxiliar Promotores de Justiça no combate à ocupação irregular do solo no Município do Rio de Janeiro e aos ilícitos relacionados nas áreas criminal e de meio ambiente, entre outras, em especial nas regiões de planejamento que abrangem bairros das zonas Oeste e Norte da cidade.