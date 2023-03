Cratera com vazamento de esgoto causa transtornos no Mutondo

Um buraco que apareceu há semanas na Rua Doutor Alfredo Backer, no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, tem tirado o sossego de comerciantes e de pedestres que passam pelo local. Além do risco de quebrar a suspensão dos veículos, os pedestres também podem levar, a qualquer momento, um banho de água suja da cratera que acumula esgoto.

Segundo o comerciante Joaquim Pina, de 58 anos, o problema do vazamento de esgoto existe há cerca de oito meses e diz que já reclamou do problema com a concessionária, que ainda não havia apresentado uma solução.

"Crianças e pedestres passam por aqui e aquela água de esgoto acaba sendo jogada em cima deles. Até micose algumas pessoas já pegaram. E a gente que trabalha aqui está sofrendo com isso", conta.

Joaquim afirma que até clientes ele já perdeu por conta do mal cheiro que invade a sua loja de autopeças, que recentemente sofreu também com as enchentes causadas pelos últimos temporais que caíram na cidade.

"Minha loja foi invadida por água contaminada com esgoto. Perdi várias coisas, inclusive a clientela, que tem evitado de vir aqui por causa do cheiro horrível e da água suja parada em frente ao meu estabelecimento", revela o comerciante que diz sofrer até com dores de cabeça por conta do forte odor de esgoto.

Outro comerciante da região também tem sido afetado pelo mesmo problema. O chaveiro Jordane Vidal, de 53 anos, expõe que seus clientes reclamam da situação e já até teriam perdido as esperanças de que algo seria resolvido.

"Toda vez acontece a mesma coisa: eles vem aqui e nada se resolve. E prejudica o meu comércio, porque é um intenso mau cheiro que fica na região. Até os clientes reclamam de que isso aqui nunca se resolve e acaba se tornando uma coisa meio chata para mim", diz.

Esgoto fica acumulado na frente do estabelecimento de Joaquim Pina | Foto: Filipe Aguiar

E a poucos metros da loja de autopeças de Joaquim Pina, há também outro problema que causa dor de cabeça: um outro buraco na rua. Os moradores da região colocaram pedaços de madeira, inclusive, para tentar alertar quem passa na rua para evitar acidentes.

O SÃO GONÇALO procurou a concessionária Águas do Rio e a Prefeitura de São Gonçalo para entender o que pode ser feito para resolver a situação que atrapalha os comerciantes e os moradores do Mutondo.

Em nota, a Águas do Rio informou que enviou uma equipe técnica e já está atuando na ocorrência. "A concessionária solicita aos clientes que entrem em contato pelo 0800 195 0 195, por telefone ou mensagens via WhatsApp", concluiu.

Rua de esquina tem outro buraco | Foto: Filipe Aguiar

Já a prefeitura respondeu que a demanda referente ao vazamento de esgoto deve ser encaminhada à Águas do Rio, mas que a Secretaria de Conservação do município enviará uma equipe até a Rua Frei Orlando para verificar o buraco citado.