BBB 23: MC Guimê atende Big Fone e manda Key e Cezar Black para o Paredão

MC Guimê atende o Big Fone que voltou a tocar no fim da tarde desta quarta-feira - Foto: Reprodução

No fim da tarde desta quarta-feira (1), às 18h30, o Big Fone voltou a tocar dentro do BBB 23. MC Guimê foi o mais rápido e atendeu ao chamado, que pedia que ele escolhesse duas pessoas para indicar ao próximo paredão. Key Alves e Cezar Black foram os escolhidos.

Os emparedados não poderão participar da Prova do Líder que acontece na quinta-feira (2). No entanto, um deles ainda poderá ser salvo. No sábado (4), o Big Fone voltará a tocar e, quem atendê-lo, poderá salvar um dos indicados por MC Guimê.

No domingo (5), durante a formação do paredão, haverá mais uma surpresa: a pessoa salva pelo Big Fone de sábado (4), terá o direito de indicar alguém para a berlinda.