Santander distribuirá 2 mil bolsas para auxiliar estudantes universitários

As bolsas são destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social - Foto: Reprodução

O Santander abriu as inscrições para o programa 'Santander Graduação', que irá distribuir 2 mil bolsas para auxiliar estudantes de universidades particulares.

Será dado o benefício de R$ 300 por mês, durante um ano, a fim de ajudar em gastos como moradia, alimentação, transporte e mensalidade.

As bolsas são destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social e os critérios para a seleção serão: excelência acadêmica e disponibilidade para frequentar as aulas durante todo o período.

O programa é realizado em parceria com mais de 240 universidades públicas e particulares de todo o Brasil.

As inscrições podem ser feitas até 16 de maio pelo site do Bolsas Santander e o resultado será divulgado até 16 de junho no mesmo site.