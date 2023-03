Prefeitura de Maricá vai realizar o primeiro concurso público do Instituto Darcy Ribeiro

O Instituto Darcy Ribeiro (IDR), autarquia de informação e pesquisa da Prefeitura de Maricá, assinou nesta quarta-feira (1º/03) o contrato com o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação - IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação), para organização do seu primeiro concurso público.

O edital está em preparação e a expectativa é que seja divulgado ainda no mês de março. Ao todo, serão ofertadas 41 vagas, sendo 28 para cargos de nível superior e 13 de nível médio. A taxa de inscrição custará entre R$ 58 e R$ 66 reais. A lista de cargos será divulgada no edital.

“O concurso é uma consolidação do papel do Instituto Darcy Ribeiro, que atua no sentido de fornecer um sistema de dados, pesquisa e informações para que a prefeitura possa ter mais precisão para direcionar as suas políticas públicas", enfatizou o presidente do IDR, Romário Galvão.

O titular da autarquia ainda destacou a importância do certame na seleção de mão de obra. "Temos preocupação com o perfil e a capacidade do profissional que vamos absorver com esse concurso. É uma exigência que visa garantir o avanço sustentável do IDR nos próximos anos”, completou.

Estiveram presentes no ato de assinatura o presidente da autarquia, Romário Galvão; o diretor executivo, Alan Novais; o diretor de pesquisa, Tiago de Paula, o coordenador geral de informação, Diego Maggi, e o diretor executivo, Gustavo Sagrillo, representando o IDCAP. “Vamos realizar um trabalho de colaboração junto ao instituto, com um projeto adequado às demandas. O objetivo é garantir que o IDR possa receber talentos de alto nível através do concurso", destacou Gustavo Sagrillo.