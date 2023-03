Prefeitura de Maricá lança programa “Amigo da Sanemar

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), lançou nesta quarta-feira (01/03), na Escola Municipal João Pedro Machado (Manoel Ribeiro), o “Amigo da Sanemar”, projeto educativo e socioambiental que visa promover a conscientização dos alunos da rede de ensino em defesa dos recursos naturais da cidade.

A apresentação para os alunos do 3º e 4º anos contou com atividades lúdicas e interativas, além de palestras sobre os seguintes temas: “A importância da água”, “Coleta e tratamento de esgoto”, “A diferença entre rede pluvial e esgoto”, entre outros tópicos relacionados ao saneamento básico.

Animado com a ação, Matheus Costa, de 7 anos, aprovou as atividades. “Gostei de tudo, aprendi muita coisa hoje. Agora já sei como funciona o esgoto da minha casa e da minha escola”, disse o aluno do 3º ano.

Gestoras de projetos da Secretaria de Educação, Fernanda Cocramo e Neuzânia Casagrande destacaram a relevância da ação. “Já estamos há um ano com essa parceria, pois entendemos que nossos alunos são, na verdade, sementinhas que vão ajudar a propagar informações importantes no cuidado com o meio ambiente de nossa cidade”, destacou Fernanda.

“Não tenho dúvidas de que esses alunos são os melhores multiplicadores que poderíamos ter. As famílias dessas crianças estarão bem mais informadas a partir desse trabalho que complementa o conteúdo aplicado nas escolas e enriquece o aprendizado dos alunos”, completou Neuzânia.

Para Samara Dutra da Rosa, diretora geral da unidade, abordar o tema saneamento básico com os alunos é de suma importância. “Em muitas situações eles conseguem multiplicar as informações melhor que um adulto e a atual situação do nosso planeta pede que nossas crianças estejam cada mês mais conscientes em relação ao descarte correto de resíduos, ao tratamento de água e esgoto e tudo que envolve o meio ambiente”, avaliou.

Diretora técnica operacional da Sanemar, Roberta Cardoso explicou que o novo projeto socioambiental vai substituir o Sanear Educação e chega para consolidar uma parceria de sucesso com a Secretaria de Educação, na formação acadêmica dos estudantes em relação às pautas ambientais.

“Queremos alcançar todos os alunos da rede e transformá-los em verdadeiros multiplicadores. Torná-los, de fato, amigos da Sanemar. Por isso, além das visitas nas escolas, estamos promovendo visitas guiadas destes alunos às nossas instalações, presentes na Estação de tratamento de Esgoto de Araçatiba”, frisou.

Segundo ela, o programa Sanear Educação continuará existindo, embora voltado exclusivamente para a realização de obras de ampliação e manutenção no sistema de esgotamento sanitário das escolas de Maricá.