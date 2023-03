Rio comemora 458 anos com missa e bolo aos pés do Cristo Redentor

Em comemoração pelos 458 anos da fundação da cidade do Rio de Janeiro, foi celebrada uma missa em Ação de Graças no cartão-postal da cidade, o Cristo Redentor, nessa manhã de quarta-feira (1). O evento contou com as presenças do cardeal arcebispo Dom Orani Tempesta e do prefeito Eduardo Paes.

Ao final da missa, um bolo gigantesco foi trazido para o tradicional parabéns para a cidade. A programação em homenagem ao Rio segue durante todo o dia e todo o mês de março. Para celebrar a data, a Prefeitura do Rio promove diversas atividades para a população com shows e inúmeras atividades culturais como, a Maratona Cultural Carioca e visitas gratuitas a museus. O Museu da Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã são alguns deles. Ás 18h será inaugurada uma iluminação especial histórica na Rua do Mercado, no Centro.

Confira o calendário

Maratona Cultural Carioca - Adulto

Museu do Amanhã: Praça Mauá, 1 - Centro do Rio. Todas as exposições com entrada gratuita para cariocas e residentes nesta quarta.

Exposição "Nhande Marandu – Uma História de Etnomídia Indígena", que traz produções contemporâneas dos povos indígenas. Terça a domingo, das 10h às 17h. Até 30/04. R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Classificação livre.

Exposição "S2 - Coração, Pulso da Vida". Terça a domingo, das 10h às 17h. Até 30/04. R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia). Classificação livre.

Museu de Arte do Rio (MAR): Praça Mauá, 5 - Centro. Todas as exposições com entrada gratuita nesta quarta.

Exposição "Clara Nunes", reunindo fotos inéditas que exploram a relação da artista com o Rio. Quinta a domingo, das 11 às 18h (última entrada às 17h). Até 19/03. Grátis. Livre.Exposição "Todos iguais, todos diferentes?", de Pierre Verger. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 30/04. R$ 20. Livre.Exposição "Lataria Espacial", de Emmanuel Nassar. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 05/03. R$ 20. Livre.Exposição "Um Defeito de Cor", uma interpretação do livro de mesmo nome da escritora mineira Ana Maria Gonçalves. Quinta a domingo, das 11h às 18h (última entrada às 17h). Até 21/05. R$ 20. Livre.

Centro de Artes Hélio Oiticica: Rua Luís de Camões, 68 - Praça Tiradentes.

Visitação mediada ao "Programa Hélio Oiticica"Sábado, às 10h e às 15h. Durante todo o mês de março. Grátis. Livre.

O Programa Hélio Oiticica é um processo experimental da construção de uma série de obras e performances inéditas do artista. É um processo coletivo que pretende conectar artes visuais, teatro, música, arquitetura, poesia, dança, inovação, diversidade, sustentabilidade, permacultura, yoga, física, e muitos outros campos do conhecimento. O processo criativo de Hélio Oiticica era o que ele batizou de “Delirium Ambulatório”, que consistia em andar pela cidade, em especial o Rio de Janeiro. A partir desses vislumbres, surgiam as obras, anotadas em desenhos e textos. A exposição devolve esses delírios à cidade.

Exposição de vídeos "Rio: Arena de Ronald Duarte", que mostram o Rio de Janeiro sobre uma ótica social. Segunda a sábado, das 10h às 18h. A partir de 1º/03. Grátis. Livre.

Ocupação de fotógrafos populares - Fotografias do Rio a partir do subúrbio e favelas.

Segunda a sábado, das 10h às 18h. De 1º/03 a 1º/04. Grátis. Livre.

Troca-troca de livros solidário em comemoração aos 458 anos da cidade

Todas as quartas-feiras de março, das 10h às 18h. Leve 1 kg de alimento não perecível e ganhe um catálogo de arte contemporânea. Livre.

Arena Carioca Carlos Roberto de Oliveira (Dicró) – Parque Ary Barroso: Entrada pela, R. Flora Lôbo, s/nº - Penha Circular

Oficina "#Estudeofunk'. Quarta (1°/03), às 20h. Grátis. 16 anos.

Programa de aceleração artística e desenvolvimento de jovens talentos do funk carioca, marca presença no dia 01 de março na Arena Dicró, na Penha, comemorando com o bairro e a Prefeitura do Rio o aniversário da cidade do Rio de Janeiro.

Lona João Bosco: Avenida São Félix 601 - Vista Alegre

Sarau "Ela é carioca"

*CASARTI - Casa do Artista Independente (endereço provisório): Rua Capitão Cruz, 741 (fundos), Cordovil. Quarta (1°/03), às 18h. Grátis. Livre.

Areninha Carioca Gilberto Gil: Avenida Marechal Fontenele, 5.000 - Realengo

Lançamento do livro "Traduções da Alma", de Alexandre Martins. Quarta (1°/03), às 20h. Grátis. Livre.

Lona Cultural Terra: Rua Marcos de Macedo, s/n° - Guadalupe



Feirinha cultural "Pedaço Carioca'. Qua (1°/03), às 9h. Grátis. Livre.

As ações e atividades da Lona Terra se reúnem para uma comemoração do aniversário da cidade do Rio. Ocorrendo de manhã e início da tarde, o evento contará com uma feirinha, apresentações de parceiros culturais locais, música ao vivo; e com a participação das oficinas da Lona Terra. Será uma exaltação da carioquice neste pedacinho da cidade.