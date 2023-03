Torcedores do Cubango protestam contra presidência da escola após desfile

Escola caiu da Série Ouro no ano passado e quase foi parar na Bronze depois de dificuldades no desfile de sábado - Foto: Reprodução

Depois de um desfile tenso no último final de semana e de chegar perto do rebaixamento com a apuração da Série Prata na última terça (28/02), torcedores da Acadêmicos do Cubango colocaram uma faixa em protesto contra a presidência da escola de samba na sua sede, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (01/03).

Os manifestantes pediam pela saída da presidente da agremiação, Patrícia Cunha, e "sua corja", conforme escrito nos letreiros. "A cobiça e a ganância não prevalecerá… A escola é da comunidade e não vai ser vendida", escreveram nas faixas os torcedores, contrários aos rumores de venda que surgiram no contexto da crise na escola.

No início da tarde, os letreiros já não se encontravam mais na quadra da escola | Foto: Layla Mussi

No início da tarde, a placa foi retirada do local. A quadra esteve vazia durante o dia e ainda não se sabe quem foram os autores do protesto. Até o momento da publicação desta matéria, a Acadêmicos do Cubango ainda não havia se posicionado a respeito do ocorrido.

No desfile do último sábado (25/02), a agremiação levou seu enredo “Fruto da África do Brasil de fé: candomblé”, reeditado do Carnaval de 2005, para a avenida da Intendente Magalhães para disputar a Série Prata. O desfile foi conturbado, com problemas de locomoção em alguns carros. Além disso, a escola também ultrapassou o limite de tempo para desfiles da categoria em cerca de 13 minutos.

Apesar do sufoco, a Cubango conseguiu escapar do rebaixamento para a Série Bronze graças a uma nota 10 recebida pelo último quesito. Com isso, a escola, que, até 2022 desfilava pela Série Ouro, segue na Prata no próximo Carnaval.