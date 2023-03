Morador da Zona Sul proíbe diarista de esquentar marmita no microondas durante faxina

Uma diarista, de 34 anos, moradora do bairro Campo Grande, no Rio de Janeiro, publicou em suas redes sociais que foi impedida de usar o microondas para esquentar sua marmita, no apartamento em que estava trabalhando em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, na última segunda-feira(27). A publicação viralizou e gerou revolta nos internautas contra a atitude do dono da casa.

Marcelle acordou por volta de 4h40 para mais um dia de trabalho, que havia sido combinado no dia anterior. Porém, após ouvir do dono do apartamento que "os aparelhos domésticos eram só para os moradores da casa", ela foi embora na hora do almoço.

Mesmo tendo trabalhado a metade do dia, o homem se negou a fazer o pagamento pelo serviço e pelo seu deslocamento. A faxineira declarou que não pretende tomar nenhuma medida judicial contra o homem.

"Imagina eu, negra, doméstica, processar um homem branco e doutor que com certeza tem advogado...Eu publiquei na hora da minha revolta, para que todos vejam a forma desumana que tem gente que trata os outros", escreveu a diarista no Twitter.

A publicação de Marcelle já tem mais de 1,4 milhões de visualizações e 51 mil curtidas. Nas respostas, muitos tentam passar palavras de conforto para ela. Alguns convites de trabalho também foram feitos para profissional.