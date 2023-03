Aumento do preço dos combustíveis preocupa motoristas e motociclistas

O anúncio do aumento no preço dos combustíveis pegou muitos motoristas de surpresa e já causa preocupação nos consumidores. A medida provisória que elevará o Imposto de Exportação sobre o petróleo, impactando no valor dos combustíveis, entra em vigor a partir desta quarta (1º).

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a mudança ocorre na tentativa de manter a arrecadação de R$ 28,88 bilhões prevista até o fim do ano caso as alíquotas dos combustíveis voltassem ao nível do ano passado. O imposto está previsto para ter um acréscimo de 9,2% por quatro meses.

"Isso vai impactar muito, porque a gasolina tinha abaixado um pouco, o que deu uma melhorada, mas aí agora aumentou de novo. Eu, que trabalho com a moto, gasto bastante gasolina, e qualquer centavo que seja faz diferença no bolso no final do mês", disse o motoboy Guterres.

A gasolina poderá subir até R$ 0,34 nas bombas e o etanol, R$ 0,02, com a tributação parcial dos combustíveis. Os valores consideram a redução de R$ 0,13 para o litro da gasolina e de R$ 0,08 para o litro do diesel anunciados anteriormente pela Petrobras.

"É uma diferença de duzentos, trezentos reais. No final do mês, chega a 20% de aumento nos gastos. Eu até tentei abastecer antes, porque soube do aumento, mas não deu tempo", afirma o motorista Maicon Ferreira.

A nova medida provisória (MP) tem validade até o fim de junho. A partir de julho, a cobrança dependerá do resultado da votação no Congresso, de acordo com Haddad. Caso os parlamentares não aprovem a MP, as alíquotas voltam aos níveis do ano passado, com a tributação total. Em 1º de janeiro, o presidente Lula assinou a MP que previa a cobrança da gasolina e do etanol a partir de 1º de março e a dos demais combustíveis em 1º de janeiro de 2024.

No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro zerou as alíquotas do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás natural e o gás de cozinha.

Fernando Haddad negou que o retorno da cobrança do imposto signifique aumento da carga tributária. “Não estamos pensando em aumento da carga tributária. Estamos pensando na recomposição do Orçamento em relação à receita e à despesa, em manter a arrecadação e os gastos dentro da média histórica”, declarou.



"Eu acredito que esse aumento vai impactar muito no nosso bolso. A gente que trabalha e depende do combustível, usando diariamente, querendo ou não, está deixando de economizar esse dinheiro. E como eu abasteço todos os dias, sinto o peso", conta o motorista Evandro Gomes, que utiliza etanol e GNV no seu carro.

A gasolina poderá subir até R$ 0,34 nas bombas e o etanol, R$ 0,02, com a tributação parcial dos combustíveis | Foto: Filipe Aguiar

O entregador José Carlos Schettine trabalha realizando entregas e já precisou repassar o preço para os clientes, o que tem gerado insatisfação.

"Nós sabíamos que iria subir. Até preparamos os clientes falando que a taxa de entrega sofreria uma mudança dependendo do aumento da gasolina. Mas isso acaba nos atrapalhando, pois tem gente que reclama achando que nós somos os culpados. Porém como teve aumento direto do próprio governo, vamos levando até onde der para segurar a taxa", revela.