Família maricaense faz vaquinha para custear tratamento de menino que se afogou em piscina

Uma família maricaense recorreu às vaquinhas on-line e à solidariedade das pessoas para conseguir ajuda com o custo do tratamento do menino Tyler, de um ano de idade, que ficou com necessidades especiais após um afogamento. O tratamento chega ao valor de R$ 200 mil.

Tyler nasceu saudável, mas sofreu um acidente em dezembro de 2022, quando se afogou em uma piscina. Desde então, o menino precisou ficar internado por 60 dias e a família recebeu a notícia de que ele havia desenvolvido encefalopatia por hipóxia isquêmica.

A doença é uma resposta do corpo a uma parada cardiorrespiratória e ocorre em casos de asfixia grave, quando há interrupção de oxigênio e glicose ao cérebro, levando a lesões cerebrais que podem ser irreversíveis.

Por isso, Tyler desenvolveu algumas limitações e precisa de tratamento fora do país para recuperar funções motoras e voltar a se alimentar, já que, no momento, se alimenta por gastrostomia (GTT), além do alto custo das medicações.

Tyler desenvolveu uma encefalopatia após um afogamento | Foto: Divulgação

Com a esperança de conseguir ajuda para o tratamento de Tyler, a família criou uma vaquinha online para arrecadar o valor necessário para que Tyler possa voltar a ter qualidade de vida.

Para ajudar, você pode realizar um Pix para a chave: tylerlimaeler@gmail.com

Ou acessar o site da vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-juntos-com-o-tyler

Tyler ficou com necessidades especiais após episódio de afogamento | Foto: Divulgação

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca