BR-101 é interditada após acidente com caminhão-tanque

Um caminhão-tanque tombou na tarde desta terça-feira na BR-101,no km 268, em Rio Bonito. Não há informações de feridos, mas o combustível vazou na pista, que provocou o fechamento da rodovia em ambos os sentidos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h46. Até o final da noite de ontem o local continuava interditado. As 22h30, a PRF informou que transbordo da carga estava sendo realizado no momento com duração aproximada de 03h. Após, será retirado todo combustível da pista para então liberar a rodovia.

Através das redes sociais, moradores que residem no entorno, informaram que ainda na madrugada desta quarta-feira (1), o trânsito era intenso nas proximidades.