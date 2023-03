Magnólia Brasil fatura título no Grupo A de Niterói com enredo sobre Dona Ivone Lara

Com enredo sobre a 'Dama do Samba, Dona Ivone Lara, a escola de samba Magnólia Brasil levou o título do Grupo A do Carnaval de Niterói. Numa disputa acirrada com Folia do Viradouro, Sabiá e Alegria da Zona Norte, agremiações que, por sinal, vêm se destacando na chamada 'elite' da folia na cidade, a azul e branca do Fonseca levou melhor entre as desfilantes no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, na noite de sexta-feira (24).

A escola ousou no plano de desfiles, com uma apresentação compacta, com muito luxo, imponência e canto forte, que arrebatou a platéia, na leitura do tema sobre a vida e a obra de Dona Ivone Lara, um dos maiores nomes do samba brasileiro.

A festa tomou conta da comunidade | Foto: Layla Mussi/OSG

Ao fim da apuração, o presidente Renatinho, mal conseguia falar, tamanha a emoção que sentia. "Fazemos o verdadeiro Carnaval, que é a algria do povo", frisou o vice-presidente, Sérgio Figueredo.

A colocação final das escolas da Série A é a seguinte: ° Magnólia Brasil, Alegria da Zona Norte, Sabiá, Folia do Viradouro, Souza Soares, Unidos da Região Oceânica e Cacique da São José. Estão rebaixadas para a Sére B a Exprimenta da Ilha e a Mocidade Independente de Icaraí.

* Cobertura especial da equipe de O São Gonçalo:



Reportagens: Felipe Galeno, Sérgio Soares e Thiago Soares

Fotografia: Layla Mussi

Edição Sérgio Soares