Império de Araribóia vence o Grupo B do Carnaval de Niterói com homenagem à Porto da Pedra

A escola de samba Império de Araribóia é a grande campeã do Grupo B do Carnaval de Niterói, com a apresentação do enredo sobre a história da Porto da Pedra. A magia do 'Tigre', que venceu a Série Ouro e voltou ao Grupo Especial, parece ter dado sorte à agremiação de São Lourenço, que fica também com a única vaga de acesso à Série A.

A escola foi a terceira desfilar, no sábado de Carnaval (25). Emocionado, o Presidente, Felipe Wiliam, atribuiu a vitória ao trabalho de todos os segmentos da agremiação, que está em fase de revitalização. "Para quem não acreditou, a vitória está aí. A campeã voltou", disse.

O presidente exaltou trabalho coletivo | Foto: Layla Mussi/OSG

A colocação final do Grupo B é a seguinte: Império de Arariboia, Banda Batistão, Garra de Ouro, Unidos do Sacramento, Combinado do Amor, Paraíso da Bonfim. Bem Amado, Tá Rindo Por quê? e Balanço do Fonseca, as três últimas colocadas, nessa ordem, vão desfilar no Grupo C em 2024.

* Cobertura especial da equipe de O São Gonçalo:

Reportagens: Felipe Galeno , Sérgio Soares e Thiago Soares

Fotografia: Layla Mussi

Edição Sérgio Soares