Série Prata: União de Maricá é campeã e Cubango se livra do rebaixamento na última nota

Há apenas oito anos desfilando nos grupos de acesso do Rio de Janeiro, a União de Maricá começa a fazer história e sonhar alto. A escola de São José do Imbassaí sagrou-se campeã dos desfiles de sexta-feira (segunda no geral) da Série Prata nessa terça-feira (28) e passa a ser representante da cidade no palco maior dos desfiles, a Marquês de Sapucaí, algo inédito na história do Carnaval Carioca. Mas se o município está em festa, os representantes da Acadêmicos do Cubango, num dos piores momentos de sua gloriosa história, amargaram a possibilidade de rebaixamento durante toda apuração, entretanto, conseguiram manter a escola na Série Prata na última nota.

A escola de Niterói foi responsável por um dos desfiles mais confusos entre as 32 escolas da Série Prata, no último fim de semana na Avenida Ernani Carneiro, a Nova Intendentes, em Campinho, subúrbio do Rio. Décima segunda a desfilar na segunda noite de apresentações, a escola até que fazia um desfile bem interessante, na reedição do enredo “Fruto da África do Brasil de fé: candomblé”, apresentado pela escola grupo de acesso em 2005, na Marquês de Sapucaí.

Por ironia do destino, Tudo ia bem até ter problemas de locomoção nos dois primeiros carros, sendo que a segunda alegoria empacou no meio da pista e teve que ser retirada para uma via lateral sem completar o desfile, acabando com a evolução, que estourou 13 minutos do tempo máximo de apresentação, terminando com inacreditáveis 53 minutos. Em função do atraso, a escola já começou a apuração com menos 1,3 pontos. Por sorte, outras escolas também fizeram desfiles problemáticos e por isso a Cubango se livrou de cair para a Série Bronze. O alívio veio apenas na última nota do último quesito. Após o 9,9 dado para o Acadêmicos da Diversidade, a escola de Niterói precisaria de 10 para se segurar na Série Prata, e a nota veio segundos depois.

Quadra permaneceu vazia durante todo o dia | Foto: Filipe Aguiar/OSG

Crise - A escola de Niterói que há apenas alguns anos era considerada uma das melhores do Grupo de Acesso na Sapucaí, e sempre forte candidata ao Grupo Especial, terá uma missão muito difícil no Carnaval de 2024. Após o desfile da escola, as redes sociais foram entupidas com informações dando conta de que parte do carro alegórico que quebrou havia sido usado no desfile da União de Jacarepaguá, pela Série Ouro 2023, na Sapucaí. E circulou a informação, também com fotos, que a ala das baianas era a mesma da usada pela Unidos da Ponte na Marquês de Sapucaí, também pela Série Ouro.

Carro alegórico idêntico ao da União de Jacarepaguá foi usado pela Cubango | Foto: Reprodução Internet

A Prefeitura de Niterói, que destinou R$ 700 mil à escola como subvenção para o Carnaval de 2023, já é sabedora das informações e deverá agir com rigor, cobrando uma metodologia mais profissional e transparente da direção da verde e branca. No ano passado, os governantes municipais integrantes da Comissão de Carnaval chegaram a fiscalizar o Barracão da escola, em meio a denúncias de que o dinheiro destinado a ela - R$1,8 milhão - estava sendo desviado para a preparação de outra escola do Grupo Especial, a Paraíso do Tuiuti. A quadra da escola permaneceu fechada ao longo do dia de ontem, numa rotina que se repetiu ao longo do ano, por causa da crise administrativa que deixou a escola dividida e afastou a comunidade dos ensaios.

Festa - Tão logo a abertura dos envelopes foi finalizada, a quadra da União de Maricá, em São José do Imbassaí, foi palco de uma grande festa. A Escola foi fundada no dia 26 de maio de 2015 após ser idealizada pelo ex-prefeito Washington Quaquá, surgindo para que se tivesse uma representante da cidade no Carnaval Carioca. No ano de 2016, veio o primeiro desfile na Intendentes Magalhães na Série C.

A União surgiu com o objetivo de unir antigas escolas de samba do município que desfilavam na cidade até 2008, quando os desfiles foram encerrados, devido ao fim da subvenção ao Carnaval, feita pelo próprio Washington Quaquá, ao assumir o município.

Título - Já no ano de 2018, a agremiação foi a grande campeã da Série Bronze, com o enredo "100Sacional! Um Maxixetico e Rebolativo Baile", com Samba-enredo composto por Pedro Cassa, Gilmar Nogueira, Douglas, Diogo Nolasco e Natal.

No Carnaval deste ano, na conquista do vice-campeonato na Série Prata e o acesso à Série Ouro, a União de Maricá apresentou um enredo forte que conquistou o público: "Eu sigo nordestino", com os compositores Jotapê, João Vidal, Wagner Mariano, Gigi da Estiva e Rafael Caçula.

Série Bronze - Pela Série Bronze, cinco melhores escolas foram para a Série Prata: a Flamanguaça, (1ª colocada geral). Tubarão de Mesquita, Barra da Tijuca , Concentra Imperial e Fetiço Carioca, terceira melhor colocada no grupo.



Veja a classificação final da Série Prata