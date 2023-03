Império de Charitas é campeã do Grupo C do Carnaval de Niterói

A Império de Charitas é a grande campeã do Carnaval de Niterói. A escola obteve melhor pontuação entre os jurados para o desfila realizado na noite do último sábado (25) no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói,com a reedição do enredo 'Orfeu, o Rei Negro do Carnaval', de Joãosinho Trinta', apresentado pela escola de samba Unidos do Viradouro no Grupo Especial no Carnaval de 1998, na Marquês de Sapucaí.

Após a letirura dos envelopes, em evento ralizado na quadra da Unidos do Viradouro, na Praça do Barreto, na noite dessa terça-feira (28), os membros da escola comemoraram, emocionados. "A gente estava confiante, mas foi pego de surpresa", vamos ter que arranjar uma forma de comemorar, afirmou o presidente da Império de Charitas, Alessandro Português.

A colocação final da Série C foi a seguinte: Império de Charitas, Galo de Ouro, União da Engenhoca, Mistura de Raças e Amigos da Ciclovia. A campeã subiu para o Grupo B e as três piores colocadas deverão desfilar apenas para avaliação em 2024, sem subvenção, para tentar voltar a disputar o Carnaval em 2025.

A apuração continua, com a abertua dos envelopes da Série B.

* Cobertura especial da equipe de O São Gonçalo:

Reportagens: Felipe Galeno, Sérgio Soares e Thiago Soares

Fotografia: Layla Mussi

Edição Sérgio Soares



Alessandro Português, presidente. CAarnavalesco, João Perigo.