Apuração dos desfiles das escolas de samba de Niterói começa daqui a pouco

Começa daqui a pouco, na quadra da escola de samba Unidos do Viradouro, na Praça do Barreto, em Niterói, a apuração com as notas dadas pelos jurados para as agremiações filiadas à União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos (Uesbcn) e Liga das Escolas de Niterói (Lesnit). no Carnaval da cidade em 2023.

Serão abertos os envelopes com as notas dadas pelos jurados nos três grupos de desfiles: A,B e C. Os sambistas estão começando a chegar para acompanhar o evento.