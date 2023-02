Prefeitura de Maricá promove a exposição “Minhoca” no espaço Titocar

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, promove a partir do dia 4 de março a exposição “Minhoca”, que reúne artes de mais de 40 artistas residentes da cidade de Maricá e abriga as mais diversas linguagens no campo das artes visuais vigentes no município. A mostra é gratuita e aberta à visitação até de 12 de março no espaço Titocar, em Itaipuaçu.

“A mostra "Minhoca" é muito importante para a cidade, pois além de prover os novos talentos, também coloca o espaço Titocar no circuito das artes. A valorização dos artistas é uma dimensão fundamental de uma formação de base humanista, da cultura e do artista, uma vez que possibilita a interpretação do passado e o progresso futuro”, disse o secretário de Cultura, Sady Bianchin.

Minhoca é uma exposição coletiva concebida a partir da chamada aberta e do mapeamento de artistas da cidade de Maricá, proposto pela câmara setorial de artes plásticas e realizadas no espaço poético de Titocar. Essa mostra traz a potência de múltiplas identidades e histórias de memórias ancestrais da luta de gênero, afirmação cultural e religiosa como cultura popular.

Serviço

Exposição “Minhoca”

Data: de 4 a 12 de março

Horário: 13h às 21h

Local: Espaço poético Titocar

Endereço: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, 457, no Recanto, em Itaipuaçu

Classificação: livre