UFF promove audiência pública para compra de alimentos da agricultura familiar

Na próxima quarta-feira (1), a Universidade Federal Fluminense promoverá uma audiência pública para a compra de alimentos de agricultores familiares. A iniciativa visa a aquisição de alimentos mais saudáveis, com menores doses de agrotóxicos, além da possibilidade de empreendimentos locais venderem seus produtos para a universidade.

A audiência pública será primeira etapa do processo, que apresentará a ação para os interessados e, em abril, a comissão responsável pela compra de alimentos abrirá a chamada pública para dar início ao processo de aquisição. Além dos restaurantes universitários, a ação entrará em vigor no segundo semestre letivo de 2023 e beneficiará os estudantes da creche e do Colégio Universitário Geraldo Reis (Coluni-UFF).

O principal objetivo da primeira fase dessa ação, coordenada pela reitoria e pelas pró-reitorias da UFF, é obter conhecimento mediante agricultores familiares, associações e cooperativas da região, para, enfim, organizarem a chamada pública em abril.

Os agricultores familiares deverão comparecer à audiência pública que acontece no dia 1° de março de 2023, no auditório da Faculdade de Nutrição da UFF, às 13h30.