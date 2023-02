Idoso está no CTI após botijão de gás explodir no Engenho do Roçado

Um idoso ficou ferido após um botijão de gás explodir na cozinha de sua casa, no início da noite desta segunda-feira (27), no Engenho do Roçado, em São Gonçalo.

O aposentado Delmir Vieira, de 75 anos, teve 30% do seu corpo queimado na explosão. Ele está internado em estado grave no CTI do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Conhecido na região como ‘Jacaré’, o aposentado estava, no momento do incidente, com a sua esposa, a também aposentada Neide Neves, de 82 anos. Ela não teve ferimentos graves.

O ‘click’ de segurança do gás explodiu e teria atingido o rosto do idoso | Foto: Filipe Aguiar

Por volta das 18h, ele teria acendido o fogo para esquentar o café para Neide. Nesse momento, o botijão teria começado a pegar fogo, soltando chamas que queimaram o corpo de Delmir.

Os vizinhos contam que ouviram um barulho de algo queimando e depois perceberam que Neide começou a gritar por socorro. Eles teriam entrado na casa para socorro o idoso, que estava com as pernas queimadas e o rosto ferido.

Autor: Filipe Aguiar

“Meu marido ficou desesperado e entrou para tirar ele. O ‘Jacaré’ estava gritando de dor. Ficamos apavorados com a situação”, contou uma vizinha.

Delmir e Neide, embora aposentandos, complementavam a renda catando reciclagem para revender. “Ele é muito trabalhador”, diz Jorge, também vizinho.

Logo após o acidente, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. Cerca de uma hora e meia depois os bombeiros chegaram e socorreram o casal, que mora na Estrada do Rebentão, para o Heat.