São Gonçalo terá programação com atividades do Mês da Mulher

No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, data que se tornou símbolo de celebração das conquistas dos direitos das mulheres na sociedade. Em alusão à data, a Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, preparou uma programação para todo o mês de março. Os eventos têm o objetivo de disseminar informações referentes aos direitos das mulheres, divulgar os canais para denúncias de violência de gênero e rede de apoio, além do empoderamento feminino.

“Falar dos avanços políticos, sociais e do empoderamento que as mulheres têm conquistado ao longo dos anos é muito importante. Mas sabemos que essas conquistas ainda são pequenas e, por isso, devemos estar sempre divulgando os equipamentos da Assistência, seja através de palestras ou ações que reflitam sobre a desigualdade de gênero e violência contra a mulher, que ainda perduram”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Iniciando o Mês da Mulher, a subsecretaria estará com uma equipe do Centro Especializado de Orientação à Mulher Zuzu Angel (Ceom) de plantão no Pátio Alcântara, com a ideia de facilitar o acesso às informações e dar encaminhamento para a rede de serviços de atendimento à mulher.

No Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Municipal de São Gonçalo vai realizar uma apresentação especial em homenagem às conquistas das mulheres no Teatro Municipal, que também vai receber uma exposição de empreendedoras da cidade.

Também haverá palestras em escolas municipais e estaduais e em órgãos públicos e privados. Além disso, também haverá capacitação com servidores da Assistência Social e da Educação sobre o enfrentamento da violência doméstica e de gênero.

Programação do Mês da Mulher:

1° a 31 de março: Curso de capacitação para toda a equipe da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, na Escola Nacional de Administração Pública

1° a 31 de março: Atendimento do núcleo temporário do CEOM no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), das 10h às 17h

2 de março: Palestra "Tipos de violência contra a mulher", no CRAS do Boaçu (Rua Dona Clara, 541), às 8h

2 de março: Palestra "Violência doméstica", no CREAS do Luiz Caçador (Estrada da Trindade, 07), às 14h

2 de março: Café com as mulheres empreendedora, na Prefeitura, às 15h

6 de março: Palestra "Violência doméstica", no CREAS de Vista Alegre (Rua São Pedro, 2), às 14h

7 de março: Palestra "Ativismo Feminino e Conquistas de Direitos", no Pátio Alcântara, às 10h

7 de março: Palestra "Violência Doméstica", no Instituto de Educação Clélia Nanci (Av. Brasilândia, s/n°), às 10h e 13h30

8 de março: Palestra "Violência Doméstica", no Espaço Rosa (Rua Dr. Francisco Portela, 2744), às 10h

8 de março: Concerto com a Orquestra Municipal de São Gonçalo e exposição "Mulheres Empreendedoras", no Teatro Municipal de São Gonçalo (Rua Dr. Felíciano Sodré, 100 - Centro), às 10h

8 de março: Mesa de debate com a Educação: "A educação como prevenção à violência de gênero", na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 14h

9 de março: Palestra "Violência Doméstica", na ONG Movimento Prever (Rua Expedicionário Elídio Pinto, 230, Arsenal), às 9h

14 de março: Passeio com as usuárias do CEOM promovendo a socialização e a cultura, no Museu do Amanhã, às 9h

14 de março: Oficina de macramê, no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), às 10h

14 de março: Palestra "Tipos de violência contra a mulher", no CREAS do Arsenal (Rua Eugênio Borges, s/n°, às 14h

15 de março: Palestra "Tipos de violência contra a mulher", na sede do Bolsa Família (Rua Sá Carvalho, nº 1.341, Boaçu), às 8h

16 de março: Capacitação com servidores da Secretaria de Assistência Social – Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

21 de março: Mesa com Judiciário: "Desigualdade de gênero e violência doméstica: caminhos e desafios", no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro), às 14h

22 de março: Palestra sobre empreendedorismo feminino, na Cruz Vermelha (Rua Dr. Nilo Peçanha, 47, na Estrela do Norte), às 9h

23 de março: Capacitação com servidores da Assistência Social - Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

23 de março: Encerramento e entrega de certificados da 5ª turma de capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro), às 13h

27 de março: Palestra "Os diferentes tipos de violência", na sede do Bolsa Família (Rua Sá Carvalho, nº 1.341, Boaçu), às 8h

28 de março: Palestra "Violência doméstica", na ONG Superar (Estrada de Itaúna, 7), às 8h30

28 de março: Oficina de macramê, no Pátio Alcântara (Rua Carlos Gianelli, s/n°, Alcântara), às 10h

29 de março: Debate com as usuárias do Ceom Zuzu Angel com o tema "Emocional feminino diante da violência", às 14h

30 de março: Capacitação com servidores da Assistência Social - Proposições para o enfrentamento da violência doméstica e de gênero e seus desafios, na Secretaria de Educação (Travessa Uricina Vargas, 36, Alcântara), às 9h

30 de março: Aula inaugural da 6ª turma de capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage (Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro), às 13h

31 de março: Palestra "Violência doméstica", no Creas do Jardim Catarina (Rua Leão Gambeta, 5330, às 14h