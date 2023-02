CCR Barcas tem serviço garantido até próxima sexta (3)

Nesta segunda-feira (28), pouco menos de um mês após o fim do contrato de concessão, a CCR Barcas afirmou que só terá caixa para manter a operação das barcas até a próxima sexta-feira.

A concessionária propôs diminuição de horários e interrupção de algumas linhas, o que conseguiria, de acordo com a empresa, estender os serviços por mais uma semana. A proposta foi rejeitada pela Secretaria Estadual de Transportes e nenhuma outra alternativa foi dada.

O contrato de concessão expirou no dia 12 de fevereiro, após 25 anos, quando o governo do estado e a empresa decidiram firmar um acordo para que a concessionária continuasse operando por mais dois anos. O acordo prevê o pagamento à empresa de uma indenização cujo valor, corrigido, pode ultrapassar a casa dos R$ 700 milhões. Desse total, mais de R$ 200 milhões teriam que ser pagos imediatamente para viabilizar a continuidade do serviço.

A dívida seria referente aos prejuízos acumulados durante os anos de serviço.

No entanto, o acordo está na justiça, esperando a aprovação do Ministério Público para ter validade. Há expectativa de que a Justiça se manifeste sobre as petições ainda esta semana.