Niterói ganha novo Mural de Eduardo Kobra

Uma das avenidas mais movimentadas de Niterói, a Marquês do Paraná, no Centro, ganhou nesta segunda-feira (27) um mural, com 35,14 metros por 7,90 metros (277.60 metros quadrados) que foi produzido no muro do Hospital Universitário Antonio Pedro pelo renomado muralista Eduardo Kobra. O artista tem 3 mil murais, em cerca de 35 países e em diversos estados brasileiros, democratizando a arte e transformando ruas, avenidas, montanhas e até estradas, em verdadeiras galerias a céu aberto. A Prefeitura de Niterói deu apoio logístico para a execução da obra, que foi viabilizada pela concessionária Águas de Niterói.

“Nossa cidade completa 450 anos neste ano e temos muitas realizações para celebrar. Um dos presentes que a cidade recebe é esse lindo mural do Kobra, artista internacionalmente renomado. Esse mural retrata as belezas e os moradores de Niterói. Uma homenagem merecida e em uma das principais vias da cidade: a Avenida Marquês do Paraná. Um lugar que era antes árido, hoje tem em frente uma intervenção da Prefeitura, com ciclovia e um grande projeto de urbanismo. E agora ganha um toque de cultura e de arte”, destaca o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Durante cerca de 10 dias, Kobra e equipe trabalharam sobre andaimes, atrás telas de TNT, para manter a surpresa e evitar o vazamento de partículas de tinta.

“Esse mural é um presente que a Águas de Niterói oferece à cidade, que fará este ano, no dia 22 de novembro, 450 anos. É um painel com uma obra de arte linda que a cidade merece. Esse era nosso principal objetivo”, disse Bernardo Gonçalves, diretor da concessionária.

O segredo guardado a sete chaves que, ao ser revelado, nesta segunda-feira (27), mostrou crianças brincando na água, em uma das praias da cidade.

“Uma das crianças é meu filho, Pedrinho, de seis anos de idade. É uma mensagem forte. Lutamos pelo futuro do planeta, da humanidade e, claro, dos nossos próprios filhos”, afirma o artista, que acrescenta: “a preservação das nascentes, mananciais, oceanos e das águas em geral, é importantíssima e indispensável para todo o ser humano. A mensagem do mural de Niterói é, de certa forma, também a mensagem que procurei transmitir ao pintar o mural ‘The Future is Now!’, em setembro do ano passado, na fachada da ONU, em Nova York. O que a gente faz agora reflete para as próximas gerações. Quanto mais a gente cuidar do planeta, nós mesmos colheremos os frutos disso”, afirma.

O artista conta que o mural também faz referência ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) e que considera Niterói “importante artística e arquitetonicamente, por ser a segunda cidade com mais obras de Oscar Niemeyer no país, atrás apenas de Brasília”.

Eduardo Kobra lembra que essa é sua segunda obra na cidade. A outra obra, o mural ‘Vitória’, também fica em um lugar que cuida da saúde das pessoas: uma clínica particular que atua na luta contra o câncer. Agora, a obra é em um hospital público.

“Sempre tive uma preocupação grande com a questão da Saúde, mas durante a pandemia comecei a pintar ainda mais, já que é uma questão crucial no País e no mundo. É importante para trazer leveza e esperança, dentro da visão de que a arte pode transformar espaços públicos”, diz o muralista.

A criadora de conteúdo digital Sol Levy, que tem um perfil sobre a cidade no Instagram, foi uma das primeiras a chegar para ver a inauguração do painel.

“Eu vim para ver logo o painel do Kobra. Sou muito fã, estava ansiosa para ver. Essa arte vai revitalizar essa área e vai dar luz e brilho e cor, que a gente precisava nessa região aqui de Niterói”, destaca.

O reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, ressaltou que é um privilégio receber no Huap e em Niterói uma obra do Kobra, um artista engajado em questões sociais, como defesa dos direitos humanos, indígenas e equidade, temas completamente alinhados à missão da Universidade.

“É um prazer integrar essa parceria e oferecer um espaço privilegiado quanto o grande mural do HUAP para a exposição de uma obra importante para nossa cidade e região. A água simboliza o elemento básico da vida e é particularmente significativa nesta década do oceano. Portanto, o tema unifica a arte com um dos princípios do nosso Hospital, que é a promoção da vida. Na obra, também há crianças que para nós representam o espírito de renovação que estamos vivenciando em nosso país”, pontua Antonio Claudio.