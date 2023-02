Polícia apura apologia ao nazismo após grupo de bate-bolas do RJ usar fantasia com rosto de Hitler

O Virtual de Madureira costuma sair da comunidade da Congonha, em Madureira, até as imediações da estação de trem do bairro - Foto: Reprodução

O Virtual de Madureira costuma sair da comunidade da Congonha, em Madureira, até as imediações da estação de trem do bairro - Foto: Reprodução

Nesta segunda-feira (27), um inquérito foi instaurado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) para apurar o crime de apologia ao nazismo após um grupo de bate-bolas usar fantasias com o rosto do ditador Adolf Hitler e desfilar por ruas de Madureira, na Zona Norte do Rio.

O grupo de bate-bolas Virtual de Madureira saiu com uma fantasia em que estampava o rosto do nazista. A turma publicou as fotos nas redes sociais e acabou recebendo dezenas de críticas e acusações de apologia ao nazismo.

De acordo com a delegada Rita de Cassia Salim Tavares, titular da especializada, "foi expedido ofício para a Secretaria Municipal de Cultura para identificar os responsáveis pelo bloco".

O Virtual de Madureira costuma sair da comunidade da Congonha, em Madureira, até as imediações da estação de trem do bairro. Os integrantes geralmente são homens moradores do mesmo bairro, com idade entre 25 e 40 anos, que se unem para brincar o carnaval com trajes temáticos.

Após as imagens serem publicadas nas redes sociais, vários usuários se manifestaram contra a escolha da foto de Hitler.