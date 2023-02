Lei Seca flagra 1.643 motoristas dirigindo bêbados no Carnaval

A Lei Seca realizou 122 ações de fiscalização em todo o Rio de Janeiro durante os nove dias da Operação de Carnaval, realizada entre os dias 17/02 a 26/02. No total, mais de 9 mil motoristas foram abordados pelos agentes e 1.643 estavam dirigindo sob efeito de álcool (17,1%).

O município do Rio registrou a maior taxa de alcoolemia durante a operação de Carnaval. No bairro da Barra da Tijuca, os policiais flagraram dirigindo sob o efeito do álcool 46,9% dos motoristas abordados, no dia 23 de fevereiro.

O segundo ponto com maior incidência de motoristas reprovados no exame do bafômetro ocorreu na cidade de Búzios, na Região dos Lagos. Na ação realizada no dia 24 de fevereiro, 45,3% dos condutores parados na operação tiveram a habilitação suspensa após testarem positivo.

Na Região Metropolitana, Maricá apresentou 35, 7% e Niterói 32% dos motoristas parados nas ações testaram positivo no bafômetro estavam dirigindo sob efeito de álcool.

No Sul Fluminense, Volta Redonda teve ação com 36, 4%, enquanto na região Norte, Campos registrou índice de 36,7% de alcoolemia em uma das blitzes. Petrópolis, na Região Serra, teve uma das ações com taxa de 30%.