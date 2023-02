BBB 23: Internautas pedem expulsão de Bruna Griphao por suposta agressão à Amanda

Bruna Griphao se desentende com Ricardo durante ação no início da tarde desta segunda (27) - Foto: Reprodução

Bruna Griphao se desentende com Ricardo durante ação no início da tarde desta segunda (27) - Foto: Reprodução

No início da tarde desta segunda-feira (27), os ânimos ficaram exaltados na casa do Big Brother Brasil 23. Durante uma ação de um dos patrocinadores do programa, Ricardo pediu para usar o celular primeiro, mas acabou se irritando ao ouvir que teria que esperar. Bruna Griphao entrou na discussão e os dois começaram a trocar ofensas.

As câmeras mudaram de foco e momentos depois, a atriz foi acusada de ter agredido o rosto de Amanda. Fred Nicácio e Key Alves afirmam que o caso foi considerado agressão e pediram a expulsão de Bruna.

"Se isso não é uma agressão...", disse Key Alves.

"Você viu o tamanho do vermelho?", comentou Fred Nicácio.

"Ela estava gesticulando e, sem querer, bateu", analisou Gabriel Santana.

Amanda passou na sala dizendo que foi um reflexo. Desde então, Fred Nicácio reforçou a tese da agressão. Ao passar uma foto da médica no telão do "BBB", o emparedado comentou: "Antes do rosto ficar vermelho".

Larissa contou para Fred Bruno que Amanda tentou conter Bruna Griphao na briga com Ricardo Alface e acabou sendo alvo de uma cotovelada "sem querer". Ainda assim, a médica chegou a ficar com o olho vermelho. A própria Amanda voltou a reforçar que a amiga não teve intenção de machucá-la.

Nas redes sociais o assunto ficou entre os mais comentados, com grande parte do público pedindo a expulsão da participante, alegando ter havido uma agressão. Já outra parte do público, afirma que alguns participantes se aproveitaram da situação para se promover e aumentar a gravidade do ocorrido.