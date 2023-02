Passageira grava motorista de app cheirando pó branco durante corrida no RJ

No último sábado (25), uma passageira de um serviço de transporte por aplicativo registrou o momento no qual um motorista consome drogas durante a corrida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Laísa Monteiro, de 23 anos, afirmou que o condutor chegou a fazer uma parada não solicitada durante a viagem para comprar o entorpecente, descrito apenas como "um pó branco".

A jovem fez a denúncia nas redes sociais e contou que pediu o carro de aplicativo para ir para casa acompanhada do filho, de apenas três anos. No meio do caminho, o motorista teria perguntado se poderia "pegar um produto" na área do Morro do Castelar.

No vídeo em que registrou o momento em que o homem cheira um pó branco dentro do veículo, é possível ouvir o filho da jovem falando.

Laísa contou que pediu que o homem não fizesse isso na frente dela e da criança, mas o motorista disse que o garoto não veria o consumo e que a situação era "normal". Ela foi deixada em casa pelo homem e chegou a chamar um parente para conversar com o motorista, mas disse que o suspeito fugiu do local rapidamente.

Após o ocorrido ela acionou a plataforma Indrive, responsável pela corrida, para fazer a denúncia. "Eles me ligaram para eu relatar o problema, mas não me deram resposta sobre ele ser banido do aplicativo ou não". A mulher afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência virtual ainda nesta segunda-feira (27).

A plataforma Indrive afirmou que o motorista foi bloqueado de forma permanente e que está em contato com a passageira para oferecer "o apoio necessário.