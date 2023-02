Durante um mês, estação Central do VLT ficará fechada para realização de obras

A estação Central, localizado na linha 2 do VLT sofrerá alterações no embarque e desembarque a partir da próxima segunda-feira (6). De acordo com o VLT, obras serão realizadas no local.

Locais em obras receberão cercas com tapumes e sinalização. A primeira fase das intervenções serão executadas na plataforma sentido Praça XV, na sequência, o trabalho será feito sentido Praia Formosa, ambos na Linha 2.

A partir de hoje (27), passageiros serão alertados sobre as obras por meio de painéis eletrônicos nas estações, áudios no interior dos trens, banners, além de comunicação através do site e das redes sociais do VLT.

O passageiro que utiliza a linha deverá descer então, na estação Cristiano Ottoni – Pequena África, cerca de 500 metros de distância da estação Central. Por enquanto, não haverá mudança na operação da Linha 3 (Central x Santos Dumont).