Jornalista Cristina Cruz desfila como musa na Botafogo Samba Clube

A jornalista e assessora de imprensa, Cristina Cruz, esteve a frente do principal carro do Botafogo Samba Clube - Foto: Divulgação/Natália Teixeira

A Botafogo Samba Clube fez um desfile de levantar arquibancada e arrancar aplausos dos jurados. A Escola foi a segunda a desfilar na Série Prata do Carnaval do Rio, na Ernani Cardoso, apelidado de “Nova Intendente”, no último domingo (25).

A jornalista e assessora de imprensa, Cristina Cruz, que desfila todos os anos, esteve à frente do principal carro da escola com uma roupa, segundo ela, sem utilização de produtos de origem animal.

“Eu desfilo desde a barriga da minha mãe. Aprendi a gostar de samba com meu pai e a sambar com a irmã dele, minha tia Rita. Dois sambistas natos. A energia de pisar na avenida, é completamente inexplicável, e com certeza uma das maiores emoções que já vivi", afirma.

Cristina, que também tem um projeto de proteção aos animais, fala sobre a fantasia e a opção de usar penas artificiais.

“Eu sou protetora de animais, e jamais usaria penas de um bicho que teve que ser sacrificado para mulheres ficarem bonitas na avenida. Essa fantasia é de tecido e pedras, e os adereços da cabeça são penas de plástico e as tranças “pasmem”, foram feitas com sacos de lixo recicláveis", conclui.

A apuração acontece nesta terça-feira (28), no Parque de Madureira, a partir das 14h. São 32 escolas, mas há apenas duas vagas para a Série Ouro.

O humorista Marcelo Adnet foi um dos carnavalescos, ao lado de Marcelo Piuluker. O enredo “Pelos trilhos da história: Engenho de Dentro de lutas, batuques e glórias” contou a história do Engenho de Dentro. O bairro tem uma das maiores estações de trem da cidade e é o local do Nilton Santos, o “Engenhão”, estádio do Botafogo. Além disso, ainda é o local onde a Escola realiza os seus ensaios.

Cristina Cruz passou também pela Sapucaí, onde desfilou no Império Serrano (escola de coração), na ala “Amigos de Arlindo”, cantor e compositor homenageado pela agremiação.

Homenagem ao eterno jornalista Wagner Montes

No dia 05 de março, a jornalista irá desfilar à frente da bateria do bloco “Arrasta Polvo”, em Duque de Caxias, na baixada Fluminense.

O homenageado será o saudoso jornalista Wagner Montes, com quem Cristina trabalhou, sendo repórter por uma década.

“Poder homenagear meu eterno amigo Wagner me trás uma felicidade que explode meu peito. Ele sim, será sempre insubstituível, amado é lembrado por todos. Foi a primeira pessoa que confiou no meu potencial quando vim do Espírito Santo para RJ, como repórter, me deu oportunidade e asas pra voar. Eterna gratidão a esse gigante", disse a jornalista.