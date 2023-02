'Não deixei meus filhos sozinhos', diz mãe de menino que morreu ao cair do apartamento no Rio

Corpo do menino caiu na calçada do prédio onde ele morava, em Andaraí - Foto: Reprodução

A mãe de Hallan Luis Silva Ramos, de 7 anos, que morreu na manhã de domingo (26) ao cair do apartamento onde morava no Andaraí, Zona Norte do Rio, afirmou, através de uma rede social, que não deixou a criança sozinha com o irmão mais velho.

Jéssica Silva Ramos não deu mais detalhes sobre o incidente, apenas ressaltou que está sofrendo muito com essa perda.

“Só quero que parem de falar o que não sabem. Eu não deixei meus filhos sozinhos, o meu único erro foi ter confiado em quem não deveria. Respeitem minha dor, só eu sei o quanto eu amava e fazia de tudo pelos meus filhos!”, escreveu. “E sim, vou carregar essa culpa para o resto da minha vida.”

“Nada e nem o tempo vai amenizar a dor que eu estou sentindo, e esse buraco que vai ficar para sempre na minha vida!”, emendou. Ela apagou as postagens depois.

No domingo (26), testemunhas informaram à PM, que foram ao local após a queda do garoto, que era comum as crianças serem deixadas sozinhas em casa e que a mãe fazia um passeio de barco naquele momento.

De acordo com o Conselho Tutelar de Vila Isabel, Hallan estava em casa com o irmão mais velho, de 9 anos, sem a presença de responsáveis. O irmão mais novo, de 4 anos, estava com parentes.

Hallan Luis Silva Ramos, de 7 anos, morreu ao cair do edifício onde morava | Foto: Reprodução

Ainda segundo o Conselho, por volta das 11h30, a criança subiu na janela para passar para o quarto da avó por fora, mas escorregou e despencou. Não estava claro se a avó morava no mesmo apartamento ou em um imóvel ao lado.

O pai de Jéssica foi ao Instituto Médico-Legal na manhã desta segunda-feira (27) e afirmou que a filha “está tão abalada quanto todos e consternada”, que foi levada para a casa de parentes, à base de remédios. Ele pediu respeito pelo momento que a família está passando e “que estão todos muito mal”.

As autoridades haviam dito inicialmente que Hallan tinha 5 anos, mas o avô afirmou que o neto tinha 7 anos.

Investigação de abandono de incapaz

O caso foi registrado na 20ª DP (Vila Isabel), que investiga se houve abandono de incapaz com resultado de morte.