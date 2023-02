A Receita Federal anunciou, nesta segunda-feira (27), que quem optar pela restituição do imposto de renda por Pix terá prioridade. A medida visa evitar erros no preenchimento da conta bancária. O prazo para entrega da declaração é de 15 de março a 31 de maio.

Para o recebimento da restituição é necessário que a chave cadastrada seja o CPF do contribuinte. Demais chaves não serão aceitas. As pessoas que optarem pela declaração pré-preenchida do imposto de renda também terão prioridade.

A ordem de prioridade para o pagamento da restituição será: pessoas com 80 anos ou mais; pessoas com 60 anos ou mais; pessoas com deficiência ou doença grave; contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério; quem optou pela declaração pré-preenchida e/ou receber por Pix; e os demais. Para quem enviar a declaração do imposto de renda até dia 10 de maio, tem maior probabilidade de receber o pagamento logo nos primeiros lotes.

O pagamento vai ser realizado em cinco etapas: a primeira, em 31 de maio; a segunda, em 30 de junho; a terceira, em 31 de julho; a quarta, em 31 de agosto e a quinta, em 29 de setembro.

A Receita espera receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano.