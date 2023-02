Clin recolhe mais de 25 toneladas de resíduos durante os desfiles das escolas de samba de Niterói

A Clin se preparou e tirou nota 10 no quesito limpeza da avenida do Caminho Niemeyer, onde ocorreram os desfiles das escolas de samba de Niterói no último fim de semana. Foram escalados para a operação no local, e no entorno, cerca de 100 funcionários.

A companhia também disponibilizou equipamentos específicos para remoção de resíduos e lavagens das vias, além de 70 contêineres para descarte de lixo.

No total foram recolhidas 25 toneladas de rejeitos nos dois dias de evento.

Membros da cooperativa de catadores do Morro do Céu, devidamente identificados, com a orientação da Clin, recolheram 510 kg de recicláveis produzidos no local. Os materiais foram armazenados e receberam o destino final adequado.