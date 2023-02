Rio Ubatiba é o trajeto do Caminhos de Maricá em Ação nesta quarta (1º)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza nesta quarta-feira (1º), em comemoração ao Dia Mundial do Turismo Ecológico, mais uma atividade especial do projeto Caminhos de Maricá em Ação: caminhada ao Rio Ubatiba. A atividade leve, com cerca de três horas de duração e 1,8 km de extensão (ida e volta), é destinada a pessoas de todas as idades e conta com a parceria da Secretaria de Cidade Sustentável.

Durante o percurso, os aventureiros terão a oportunidade de conhecer a nova sede do Silvado da Área de Proteção Ambiental das Serras de Maricá (Apasemar), além de seus projetos e ações que acontecem no local. O grupo também seguirá pela antiga estrada de tropeiros até o Rio Ubatiba, passando por construções centenárias, com vista para a Pedra do Silvado e montanhas que cercam o local, onde haverá um plantio de mudas de Mata Atlântica.

Haverá ainda uma parada para banho de rio na “Biquinha do Ubatiba”, espaço extremamente agradável e prazeroso, com direito a bate-papo sobre “O poder do contato com a Natureza”, e o retorno será por um trecho de córregos que formam o Rio Ubatiba.

O ponto de encontro do grupo é no ponto final do ônibus Silvado. Para os participantes que não moram no bairro, a chegada ao local pode ser feita de vermelhinho. Um ônibus em direção ao local parte às 7h da rodoviária, no Centro.

Os interessados deverão realizar suas inscrições a partir das 13h desta terça-feira (28), no link: https://forms.gle/ZkZwRhu2xDsUyZi48. Crianças com menos de 12 anos de idade não precisam se inscrever, mas devem estar acompanhados de seus responsáveis.

É aconselhável o uso de roupas leves, roupas de banho, boné e calçado apropriado. Além disso, os participantes devem levar água, lanche, repelente, protetor solar, canga e sandália de dedo.

Para mais informações, basta ligar para a Coordenação de Ecoturismo, pelo telefone (21) 99744–6410.

Serviço:

Caminhada ao Rio Ubatiba

Dia 1º/03 (quarta-feira)

Horário: 8h

Ponto de Encontro: ponto final do ônibus no Silvado