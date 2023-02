Golpe no Instagram engana usuários com contas falsas de conteúdo adulto

Um novo tipo de golpe está assustando usuários do Instagram, que passaram a ter perfis falsos com seus nomes e fotos oferecendo 30 dias grátis de conteúdo adulto acessando o link da bio. Foi o que aconteceu com Ruan Fernandes, que teve uma conta na rede social utilizando suas fotos e prometendo oferecer conteúdos eróticos como se fosse ele.

O link feito pelos criminosos leva a um site de conteúdo adulto e lá o interessado deve fazer um cadastro em que é solicitado os dados do cartão de crédito. Inicialmente, é oferecida uma assinatura sem custos para os interessados no conteúdo. No entanto, também são disponibilizados pacotes por 3 ou 6 meses.

“Acordei e levei um susto com tantas pessoas me perguntando se eu estou vendendo conteúdo adulto ou se era um perfil falso. A partir daí comecei a divulgar nos stories do Instagram para alertar, pois eles seguiram quase todo mundo que me acompanha na rede social”, comentou Ruan.

No perfil falso, além da biografia informando sobre o link, os criminosos também postam stories com a foto da pessoa e uma legenda, no caso de Ruan a legenda foi: “Bem-vindo à minha conta de backup. Então é isso, pessoal. Isso é o que todos estavam esperando! Estou aumentando meus JustForFans agora, então coloquei 30 dias de acesso gratuito para 70 convidados apenas para aumentar minha classificação”. Junto do texto também tem o link para a página que coleta os dados do cartão.

Para a advogada criminalista Nívea Gonçalves, o objetivo do novo golpe é enganar as pessoas através da curiosidade, principalmente por envolver a promessa de um conteúdo adulto. As pessoas que praticam este golpe podem responder na Justiça pelos crimes de falsa identidade e estelionato virtual.

“Além disso, se for capaz de descobrir a identidade do autor dos golpes, as vítimas também podem entrar com processo de danos morais, mesmo que o conteúdo veiculado no site seja de outra pessoa, acontece o dano à imagem do indivíduo”, pontua Nívea Gonçalves, que também é professora do Centro Universitário UniFTC Salvador.

Caso tenha um perfil falso utilizando sua foto ou de algum conhecido, a especialista orienta que se faça a denúncia para o Instagram e avise nos stories que se trata de uma conta falsa. Além disso, também aconselha-se a procurar um advogado e ir direto para uma delegacia fazer um boletim de ocorrência, levando o máximo de provas como prints ou o próprio link do golpe.