Adolescente de 15 anos morre de leptospirose após enchentes em São Gonçalo

O jovem Guilherme Valentim, de 15 anos, morreu, na última quinta-feira (23), após contrair a forma grave da leptospirose. Ele teria começado a sentir os primeiros sintomas depois de ajudar a mãe durante enchente que atingiu sua casa, em São Gonçalo.

Guilherme, de início, começou a sentir dor de cabeça e a ter diarreia. Com a piora dos sintomas, ele ficou três dias internado no Pronto-Socorro Central de São Gonçalo, porém seus órgãos entraram em falência e ele acabou não resistindo. Ele tinha o sonho de ser jogador de futebol.

“Um jovem responsável, competente e habilidoso. Muito querido pelos alunos e colaboradores do nosso Instituto. Foi uma honra receber você, Guilherme, em nossas tardes, se dedicando aos treinos e participando com alegria e comprometimento dos nossos eventos", publicou o Instituto Projeto Luz, onde Guilherme treinava.

A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pela urina de animais infectados, por meio do contato com água, solo ou alimentos contaminados. A doença é contraída a partir da contato do meio contaminado com a boca, os olhos ou com a pele com lesões ou longa exposição da pele em água contaminada.

O período de incubação, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco.

As inundações propiciam a disseminação e a persistência da bactéria no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos da doença.